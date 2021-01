Inter, la conferenza di Conte LIVE

VERSO INTER-BENEVENTO

Dopo il pareggio di Udine e la vittoria nel derby di Coppa Italia, l'Inter si rituffa in campionato. Sulla strada nell'inseguimento al Milan c'è un cliente ostico come il Benevento di Pippo Inzaghi. Antonio Conte, che sarà in tribuna perché squalificato, presenta la sfida di San Siro. Getty Images

LA CONFERENZA DI CONTE

Il Benevento squadra rivelazione. Sarà una gara diversa rispetto all'andata?

"Il Benevento sta facendo molto bene, sono contento per Pippo che si sta confermando in Serie A dopo la promozione. Inizia il girone di ritorno e i punti iniziano a pesare per tutti. Nella seconda parte del campionato ci sarà sicuramente più attenzione da parte di tutte le squadre".