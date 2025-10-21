Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
INTER

Inter, la 'quarantena' di Thuram: il rientro del francese si sposta ora a novembre

Massima cautela per Marcus: possibile rivederlo a Verona o in Champions contro il Kairat

di Redazione
21 Ott 2025 - 10:47

L'evidenza dice oggi che l'infortunio del 30 settembre era più grave di quanto inizialmente diagnosticato: non un 'piccolo fastidio', ma una lesione muscolare di media entità, tant'è che a distanza di quasi un mese ancora non è certa la data del rientro di Marcus Thuram. Di giorni ce ne vorranno almeno un'altra decina: ieri, nella conferenza della vigilia di Champions, Chivu ha escluso la convocazione dell'attaccante francese anche per la trasferta di Napoli, annunciandone il rientro in gruppo solo nella settimana successiva al match del Maradona. Settimana che vede il turno infrasettimanale di Serie A: a San Siro arriva la Fiorentina e con un paio di giorni di lavoro con i compagni, dopo un mese di assenza, è complicato immaginare un impiego del francese.

Leggi anche

Chivu: "Abbiamo l’obbligo di pensare in grande. Thuram non ci sarà anche a Napoli"

Più probabile, vista l'estrema cautela sin qui osservata, proiettarsi sul 2 di novembre, quando l'Inter sarà al Bentegodi per l'incrocio con il Verona. Ma, attenzione, la presenza di Thuram potrebbe essere a quel punto solo propedeutica al suo pieno reintegro per il match di Champions contro il Kairat del 5 novembre. Insomma, uno stop a conti fatti di circa cinque settimane. Sinora, da capitan Lautaro sino a Bonny e Pio Esposito, un'assenza ottimamente ammortizzata dall'attacco interista: da qui, forse, la ragione sottesa a tanta precauzione.

inter
thuram
chivu
champions league

Ultimi video

00:44
DICH SOMMER PRE UNION SU CRESCITA SQUADRA PER SITO 20/10 DICH

Sommer: "Anno scorso duro, ma le grandi squadre reagiscono e noi vogliamo vincere"

00:27
MCH SCONTRI DERBY TEL AVIV MCH

Scontri nel derby Hapoel-Maccabi, anche diversi agenti di polizia tra i feriti

03:00
Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

02:23
SRV RULLO NAPOLI VIGILIA PSV EINDHOVEN (CONTE-BEUKEMA) 20/10 SRV

Napoli, la Champions contro il PSV per dimenticare

02:39
SRV RULLO AGGUATO AL PULLMAN - INDAGINI MORTO - LE ULTIME 20/10

Assalto al bus dei tifosi: tre fermati per omicidio volontario

02:02
SRV RULLO INTER VIGILIA CHIVU PRE UNION SAINT GILLOISE 20/10 SRV

Inter, torna la Champions: scelte e parole di Chivu

01:58
SRV RULLO INTER SOMMER TORNA MURO PRE UNION 20/10 SRV

Sommer si riprende l'Inter: "Vogliamo vincere"

01:07
DICH CONTE PRE PSV SU MCTOMINAY PER SITO 20/10 DICH

Conte: "McTominay? Decide lui, non forzo i calciatori"

01:30
DICH CONTE PRE PSV SU NUOVO NAPOLI PER SITO 20/10 DICH

Conte e il nuovo Napoli: "Siamo più dominanti, ma manca ancora concretezza"

01:23
DICH CONTE PRE PSV SU PSV PER SITO 20/10 DICH

Conte: "Psv ottima squadra, ma siamo qui per vincere"

00:39
DICH BEUKEMA PRE PSV SU NAZIONALE PER SITO 20/10 DICH

Beukema e il sogno Nazionale: "Ci spero, ma conta fare bene con il Napoli"

01:01
DICH BEUKEMA PRE PSV SU RITORNO IN OLANDA PER SITO 20/10 DICH

Beukema, emozione Olanda: "Bello tornare qui. Io e Lang carichissimi"

01:14
DICH CHIVU PRE UNION SU UNION PER SITO 20/10 DICH

Chivu e l'Union Saint-Gilloise: "Squadra molto aggressiva, dovremo essere pronti"

00:42
DICH CHIVU PRE UNION SU ATTACCANTI PER SITO 20/10 DICH

Chivu e gli attaccanti: "Lautaro ora sta bene, Thuram salta anche il Napoli"

00:56
DICH CHIVU PRE UNION SU OBIETTIVI INTER PER SITO 20/10 DICH

Chivu lancia l'Inter: "Dobbiamo pensare in grande, su tutti i fronti"

00:44
DICH SOMMER PRE UNION SU CRESCITA SQUADRA PER SITO 20/10 DICH

Sommer: "Anno scorso duro, ma le grandi squadre reagiscono e noi vogliamo vincere"

I più visti di Inter

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

Basta un lampo di Bonny: l'Inter passa anche all'Olimpico. Chivu aggancia Gasp e Conte in vetta

Fisico, gol e qualità: Bonny è l'Ange-lo di Chivu. Così l'Inter può aspettare Thuram

Da quando è arrivato è sempre partito titolare in campionato: convincendo per leadership e prestazioni

Muro Akanji, anche Bastoni e Barella fanno i complimenti: "Mamma mia, folle"

Francesco Pio Esposito, il futuro dell'Inter: tutte prestazioni positive e un gol a Cagliari dal suo arrivo

Inter, avanti col turnover: Chivu pensa a cambi in ogni reparto

Chivu: "Orgoglioso di questi ragazzi, si sono lasciati alle spalle le delusioni del passato"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:19
Serie B, Juve Stabia: disposta l'amministrazione controllata
10:24
Champions, arbitri: lo sloveno Vincic per la Juve. De Burgos per l'Atalanta
10:07
Cristiano jr sulle orme di papà, convocato in U16 del Portogallo
09:25
Scontri nel derby Hapoel-Maccabi, tra feriti anche agenti polizia
08:14
Favola Mjällby, vince il campionato di Svezia