Inter, la 'quarantena' di Thuram: il rientro del francese si sposta ora a novembre

L'evidenza dice oggi che l'infortunio del 30 settembre era più grave di quanto inizialmente diagnosticato: non un 'piccolo fastidio', ma una lesione muscolare di media entità, tant'è che a distanza di quasi un mese ancora non è certa la data del rientro di Marcus Thuram. Di giorni ce ne vorranno almeno un'altra decina: ieri, nella conferenza della vigilia di Champions, Chivu ha escluso la convocazione dell'attaccante francese anche per la trasferta di Napoli, annunciandone il rientro in gruppo solo nella settimana successiva al match del Maradona. Settimana che vede il turno infrasettimanale di Serie A: a San Siro arriva la Fiorentina e con un paio di giorni di lavoro con i compagni, dopo un mese di assenza, è complicato immaginare un impiego del francese.