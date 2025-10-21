Inter, la 'quarantena' di Thuram: il rientro del francese si sposta ora a novembre

Massima cautela per Marcus: possibile rivederlo a Verona o in Champions contro il Kairatdi Redazione
L'evidenza dice oggi che l'infortunio del 30 settembre era più grave di quanto inizialmente diagnosticato: non un 'piccolo fastidio', ma una lesione muscolare di media entità, tant'è che a distanza di quasi un mese ancora non è certa la data del rientro di Marcus Thuram. Di giorni ce ne vorranno almeno un'altra decina: ieri, nella conferenza della vigilia di Champions, Chivu ha escluso la convocazione dell'attaccante francese anche per la trasferta di Napoli, annunciandone il rientro in gruppo solo nella settimana successiva al match del Maradona. Settimana che vede il turno infrasettimanale di Serie A: a San Siro arriva la Fiorentina e con un paio di giorni di lavoro con i compagni, dopo un mese di assenza, è complicato immaginare un impiego del francese.
Più probabile, vista l'estrema cautela sin qui osservata, proiettarsi sul 2 di novembre, quando l'Inter sarà al Bentegodi per l'incrocio con il Verona. Ma, attenzione, la presenza di Thuram potrebbe essere a quel punto solo propedeutica al suo pieno reintegro per il match di Champions contro il Kairat del 5 novembre. Insomma, uno stop a conti fatti di circa cinque settimane. Sinora, da capitan Lautaro sino a Bonny e Pio Esposito, un'assenza ottimamente ammortizzata dall'attacco interista: da qui, forse, la ragione sottesa a tanta precauzione.