Inter, l'ex Adriano: "A nessuno importa più di me come essere umano, è qualcosa che non si può spiegare"

L'Imperatore ha dichiarato che sono pochi i compagni con cui è ancora in contatto e che affetto e conforto trovano per lui luogo altrove: "Non c'è prezzo per stare con le persone che ami" ha raccontato l'ex numero 10 interista. "Non sono uno che rilascia interviste, ma oggi ho insistito, sono venuto con piacere. La verità è che a nessuno importa più di me. L'unico giocatore che mi chiama per sapere come sto è Aloisio Chulapa. Sono pochi quelli a cui importa degli altri. Sapete chi è stato l'unico giocatore che ha pianto per me, come essere umano? È stato Aloísio. È qualcosa che non si può spiegare. Male cose belle restano con noi".