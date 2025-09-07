Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
LA CONFESSIONE

Inter, l'ex Adriano: "A nessuno importa più di me come essere umano, è qualcosa che non si può spiegare"

L'ex attaccante brasiliano si confessa ai microfoni del podcast "Boteco do Chula"

07 Set 2025 - 14:30
1 di 12
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

Uno dei giocatori più forti che abbiano mai vestito la maglia dell'Inter. Meglio, uno degli attaccanti più forti che abbiano mai giocato in Serie A. Non fosse stato per la caduta nell'inferno della depressione, la carriera di Adriano sarebbe stata sicuramente diversa. Da tempo è tornato a vivere in Brasile, ritirandosi nei luoghi della sua infanzia, alternando risalite a cadute nel buio. Intervenuto nel podcast "Boteco do Chula", condotto dall'ex giocatore Aloisio Chulapa, è tornato oggi a parlare apertamente di sè stesso e del suo rapporto con gli ex compagni di squadra, lanciando un grido d'allarme.

Leggi anche
Ronaldo Adriano

Adriano ricorda: "Fissavo Ronaldo e mi disse: come c... mi guardi?"

L'Imperatore ha dichiarato che sono pochi i compagni con cui è ancora in contatto e che affetto e conforto trovano per lui luogo altrove: "Non c'è prezzo per stare con le persone che ami" ha raccontato l'ex numero 10 interista. "Non sono uno che rilascia interviste, ma oggi ho insistito, sono venuto con piacere. La verità è che a nessuno importa più di me. L'unico giocatore che mi chiama per sapere come sto è Aloisio Chulapa. Sono pochi quelli a cui importa degli altri. Sapete chi è stato l'unico giocatore che ha pianto per me, come essere umano? È stato Aloísio. È qualcosa che non si può spiegare. Male cose belle restano con noi".

Leggi anche

Okan Buruk: “Calhanoglu ha fatto sacrifici enormi per venire al Galatasaray. L’Inter ha detto no perché…”

inter
adriano
brasile

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:09
DICH JONATHAN DAVID post Romania DICH

David: "Juve competitiva in Italia ed Europa. Io e Vlahovic assieme? Sì"

01:39
Italia, Gattuso ci crede

Italia, Gattuso ci crede

01:44
Insigne sogno di Sarri

Insigne sogno di Sarri

01:21
Pogba, altro retroscena

Pogba era arrivato a pesare quasi 100 chili

01:34
Che prestazione a Pisa

Soulé si è preso la Roma

01:28
Nuovo Milan da riscatto

Milan, c'è il Bologna per il riscatto

01:33
Lucca in rampa di lancio

Napoli, c'è Lucca in rampa di lancio

01:31
Lautaro sogna e segna

Inter, Lautaro sogna e segna

01:30
Di Gregorio imbattuto

Juve, Di Gregorio imbattuto all'esame Inter

01:07
Israele prossimo ostacolo

Italia, Israele prossimo ostacolo

01:41
Retegui, gol e assist

Italia: Retegui, gol e assist

01:21
Il ritorno del gigante

Il ritorno del gigante

01:36
Il ritorno del Capitano

Il ritorno del Capitano

01:28
Gli squilli di Lautaro

Gli squilli di Lautaro

01:50
I messaggi di Jonathan

I messaggi di Jonathan

02:09
DICH JONATHAN DAVID post Romania DICH

David: "Juve competitiva in Italia ed Europa. Io e Vlahovic assieme? Sì"

I più visti di Inter

Lautaro si scalda per la Juve: entra con l'Argentina e segna dopo 2'. "Psg-Inter? La parola giusta è impotenza"

Lautaro Martinez: "Io tra i cinque attaccanti più forti del mondo, sogno il Pallone d'Oro. Inzaghi? Non sapevamo dell'addio"

Preparazione fisica mirata, lavoro mentale e variazioni tattiche: la rivoluzione soft di Chivu

Inter, ecco perché Lookman ti serviva: sei negli ultimi posti nella classifica dei dribbling

Akanji: "Tante offerte che non mi scaldavano finché non è arrivata l'Inter. Non ci ho pensato due volte"

Dichiarazioni Moratti

Massimo Moratti fuori dalla terapia intensiva, la moglie Milly: "Presto a casa"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:13
Juve, Koopmeiners torna tra i convocati nell'Olanda
13:29
Serbia, Vlahovic: "Contro l'Inghilterra dovremo essere al massimo"
12:38
Napoli: Rrahmani lascia il ritiro del Kosovo
11:43
Qualificazioni Mondiali: sloveno Vincic arbitra Israele-Italia
10:34
La Lazio ritrova Isaksen: col Sassuolo ci sarà