Adriano: "Con la testa di oggi avrei vinto il Pallone d'Oro"

"Se potessi cambiare una scelta nella mia vita? L'Inter mi aveva proposto di farmi aiutare e andare in una struttura dedicata perché ero caduto in depressione. Ci sarei potuto andare per un certo periodo, non so per quanto tempo, non so nemmeno se avrei avuto la possibilità di continuare ad allenarmi o no. Non ho accettato perché non capivo che ne avevo bisogno, pensavo che ciò che facevo fosse la normalità, ma non era vero. È stato un mio sbaglio. Sono un essere umano come tutti", ha dichiarato ancora l'Imperatore.