Inter, l'annuncio di Marotta: "Tra due anni, quando scade il contratto, mi occuperò di giovani"

L'ANNUNCIO

L'ad è legato al club nerazzurro fino al 30 giugno 2027: "Il settore giovanile è il patrimonio più grande di una società"

© Getty Images "Fra due anni, quando terminerà il mio contratto con l’Inter, mi occuperò solo dei giovani". L'ad nerazzurro Beppe Marotta ha annunciato il suo futuro a Varese in una conferenza stampa sul tema della sostenibilità nelle società sportive. Marotta ha un contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2027. "Il settore giovanile è il patrimonio più grande di una società, soprattutto dal punto di vista umano - ha aggiunto - Sono sempre più convinto che far pagare lo sport ai giovani sia sbagliato: dovrebbe essere gratuito, perché così si riuscirebbero a coinvolgere anche le famiglie povere, quelle in cui si nascondono i campioni, come accadeva una volta".

Nessun altro club, dunque, dopo l'Inter ma Marotta continuerà a operare nello sport. Un concetto già espresso quando a gennaio fu ospite di "Wolf - Storie che contano", il podcast condotto da Fedez: "Quando chiuderò la mia esperienza all’Inter voglio continuare a dedicarmi allo sport, ma in una dimensione diversa - aveva detto - Vorrei occuparmi dello sport come fenomeno sociale. In Italia non solo rispetto agli Usa, ma anche rispetto agli altri paesi europei, siamo molto indietro sia sulle strutture, sia sulla pratica dello sport di base. Voglio mettere a disposizione la mia esperienza perché i bambini e i ragazzi che vogliono giocare a calcio, e non solo, possano farlo gratuitamente in strutture adeguate".

Marotta ha assunto ufficialmente il ruolo di ad dell'Inter il 13 dicembre 2018. L'ultimo rinnovo è arrivato a novembre 2023 e annunciato nel corso del Cda dal presidente Steven Zhang collegato dalla Cina.