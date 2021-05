Inter, l'agente di Bastoni lancia l'allarme: "Rinnovo come concordato o da luglio cambia tutto"

INTER

Auslio e Marotta hanno sempre rassicurato il giocatore. Tullio Tinti: "Ha la maglia addosso perché è interista ma..."

In casa Inter, dopo la conquista dello scudetto con quattro giornate di anticipo, è momento di bilanci. Bilanci nel senso di conti, perché è fondamentale tagliare i costi. Il presidente Steven Zhang ha chiesto alla squadra di rinunciare a due mensilità, che consentirebbero alla società in difficoltà economica un risparmio di circa 25 milioni di euro lordi. Attesa la risposta, destinata a essere un 'no' corale. In questo clima di incertezza, all'orizzonte c'è anche il rischio-necessità di far partire qualche big per fare cassa. In questo contento ecco che arrivano le parole dell'agente di Alessandro Bastoni a lanciare l'allarme. "Da 4 mesi abbiamo un accordo con Marotta, Ausilio e Antonello. C’era la promessa di portare lo stipendio a un livello giusto e l’intesa a febbraio c’era, con tanto di mail di conferma scambiate - ha detto Tullio Tinti in un'intervista al Corriere dello Sport - Mancava solo che il presidente tornasse dalla Cina per formalizzare il tutto. Non più tardi di venerdì mi è stato comunicato che il rinnovo non è saltato, ma che bisogna aspettare che sia firmato questo prestito che la società sta trattando".

Dalla società, anche in questi ultimi giorni, sono arrivati messaggi rassicuranti in questo senso. "L'accordo va solo formalizzato. Non cambia nulla aspettare 10 o 15 giorni", ha fatto sapere il ds Ausilio qualche giorno fa. "Non ci sono problemi con il rinnovo di Bastoni e Lautaro", le parole a riguardo dell'ad Beppe Marotta. Tinti tuttavia lancia un messaggio al club: "Bastoni ha la maglia addosso perché è interista. Rispetterà gli accordi perché ha ancora un contratto e anche io i contratti sono abituato a rispettarli. Se il club vorrà rinnovare alle cifre concordate, ok, altrimenti dall’1 luglio in poi le cose cambieranno". A Bastoni le pretendenti non mancano: si è parlato di un interessamento del Real Madrid ma il giocatore ha anche molti estimatori in Premier League.