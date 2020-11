Inter: Kolarov positivo al coronavirus

Altra tegola per Antonio Conte in vista della ripresa del campionato domenica contro il Torino. Dopo la positività al coronavirus di Marcelo Brozovic emersa nei giorni scorsi, il tecnico salentino dovrà fare a meno per lo stesso motivo anche di Aleksandar Kolarov, positivo al tampone effettuato dopo il rientro dagli impegni con la Serbia.

Getty Images