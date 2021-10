Inter-Juventus, Moratti: "Il rigore ha un po' rovinato la partita"

Massimo Moratti commenta così l'epilogo del match di ieri contro la Juventus e il contestato episodio Dumfries-Alex Sandro: "Non so se è stato un rigorino, la situazione di ieri ha rovinato una partita dal punto di vista tecnico. Gli arbitri lasciano giocare durante la partita e poi c'è una grande severità improvvisa". L'ex presidente nerazzurro continua: "La severità può essere giustissima ma giocare con due uomini in meno può cambiare totalmente la partita, così come il rigore di ieri ha cambiato la gara. Non mi è sembrato un rigore che obbligasse ad intervenire successivamente, ora abbiamo una montagna di rigori dalla mattina alla sera".

Getty Images