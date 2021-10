Inter, Inzaghi: "Un piacere vedere questa squadra, ma possiamo migliorare ancora tanto"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro dopo la vittoria sullo Sheriff: "Dobbiamo stare più attenti sulle ripartenze"

"Abbiamo fatto la gara che dovevamo fare, loro venivano da due vittorie contro Shakhtar e Real Madrid. Siamo stati squadra, abbiamo creato tantissimo, preso due pali e una traversa. Possiamo migliorare ancora tanto anche se abbiamo espresso un ottimo gioco. Questa squadra è un piacere vederla, mi diverto a vedere giocare questa squadra". Simone Inzaghi applaude la sua Inter dopo il 3-1 allo Sheriff per la prima vittoria in Champions.

"Il nostro meraviglioso pubblico ci ha trascinato - ha proseguito Inzaghi nel dopo gara - Stiamo recuperando giocatori, Correa non è al 100%, Calhanoglu è fuori. Aspettiamo tutti, giocando ogni tre giorni abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti". E ancora: "Abbiamo concesso 4-5 ripartenze molto pericolose, dobbiamo migliorare in questo. E i gol sono pochi per quello che abbiamo creato. Sicuramente abbiamo espresso un ottimo calcio ma potevamo fare altri gol nel primo tempo. Handanovic non impeccabile sul gol? Devo rivederlo, ma può sbagliare anche lui. Vidal? Si allena con grandissimo entusiasmo, vuole essere sempre disponibile. Si sta meritando spazio, è un valore aggiunto della squadra e ha l'entusiasmo di un ragazzino.