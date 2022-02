Inter, Inzaghi sorride: Gosens verso la convocazione per il Genoa

RIENTRO VICINO

Il tedesco sta lavorando bene e potrebbe giocare qualche minuto coi rossoblù, anche Vecino in gruppo

Un punto nelle ultime tre partite e il ko con il Liverpool. Per correre via dalla minicrisi d'inverno che ha colpito l'Inter, Simone Inzaghi potrà contare presto anche sulla velocità di Robin Gosens, che dopo quasi cinque mesi ai box per l'infortunio al bicipite femorale della coscia destra è pronto a tornare e potrebbe già essere convocato per la sfida di Marassi contro il Genoa di venerdì sera.

Come riporta Sky Sport, il colpo del mercato di gennaio dei nerazzurri sta dando risposte soddisfacenti e viaggia verso la prima convocazione in vista di Genoa-Inter. Non certamente per partire titolare, ma per stare con la squadra, riassaggiare il clima della gara e magari anche scendere in campo per qualche minuto.

Un'ottima notizia per Inzaghi, che ha bisogno di forze fresche per ripartire dopo un periodo negativo e che sorride anche per il rientro in gruppo di Matias Vecino, che ha smaltito il problema al ginocchio e ha ripreso ad allenarsi con il resto del gruppo.

Ai box resta dunque soltanto il Tucu Correa, che continua a lavorare a parte e per il cui rientro bisognerà attendere qualche giorno in più.

