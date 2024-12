Inter, Inzaghi: "Si chiude un 2024 entusiasmante. Lautaro mai un problema ma una soluzione"

Simone Inzaghi e la sua Inter chiudono alla grande un 2024 straordinario. I nerazzurri (12 gol) si sono confermati anche a Cagliari implacabili nei primi 15' del secondo tempo. "Chiaramente i numeri sono sempre importanti, però a fine primo tempo insieme allo staff abbiamo fatto i complimenti alla squadra, perché dovevamo continuare così perché abbiamo trovato una squadra molto organizzata e tenace. Quindi non era semplice venire qui a Cagliari e vincere la partita. Il Cagliari aveva perso le ultime tre partite, a Firenze e in casa con l'Atalanta e a Venezia dove sicuramente non avrebbe meritato la sconfitta - ha spiegato il tecnico ai microfoni di Dazn -. Sapevamo che trovavamo una squadra ferita che aveva perso tre partite ma viva e così è stato. Abbiamo dovuto fare un'ottima prestazione di squadra. Nel primo tempo siamo partiti bene, poi abbiamo sbagliato un po' la rifinitura nell'ultimo passaggio. Nonostante quello, le occasioni di Lautaro e Mkhitaryan sono state nitide ma non siamo riusciti a fare gol. Poi nel secondo tempo siamo rientrati pressando e accorciando. Volevamo questa vittoria e l'abbiamo ottenuta con tanto sacrificio. Adesso partiremo per la Supercoppa. Si chiude un 2024 entusiasmante con la vittoria della Seconda stella che sarà sempre con noi e ci unirà per sempre con i nostri tifosi e con la nostra dirigenza ma dobbiamo guardare avanti e cercare di andare in Arabia per la Supercoppa sapendo che sono tre anni che la vinciamo e troveremo squadre attrezzate che vorranno fare tutte come l'Inter".