Serie A, Cagliari-Inter 0-3: nerazzurri perfetti, Lautaro ritrova il gol

- L’Inter ha vinto senza subire gol cinque gare esterne consecutive in un singolo campionato per la terza volta nella sua storia, la prima dal 1966/67.

- L’Inter ha segnato con 15 giocatori diversi in questo campionato, nessuna squadra dei maggiori cinque campionati europei ha fatto meglio.

- Lautaro Martínez ha segnato 10 reti in 10 sfide contro il Cagliari in campionato, contro nessuna squadra ha fatto meglio in Serie A; nessun giocatore dell’Inter ha mai realizzato altrettanti gol contro il Cagliari nella competizione (superato Roberto Boninsegna a quota nove)

- L’Inter ha segnato 12 gol con i propri difensori, più di ogni altra squadra nei maggiori cinque campionati europei 2024/25.

- L’Inter ha segnato 12 gol nei primi 15 minuti di gioco del secondo tempo, almeno tre in più di ogni altra squadra dei maggiori cinque campionati europei.

- Alessandro Bastoni ha realizzato un gol e fornito quattro assist in questo campionato, registrando così il proprio record personale di partecipazioni attive in una stagione di Serie A (cinque).

- Sei assist per Nicolò Barella contro il Cagliari in Serie A, più che contro ogni altra squadra nella competizione.

- Hakan Çalhanoglu ha ora preso parte a 50 gol con la maglia dell’Inter nel massimo campionato, 27 marcature e 23 assist.

- Questa è stata la partita numero 1500 del Cagliari in Serie A; 429 vittorie per i sardi, 487 pareggi e 584 sconfitte.