Inter, Inzaghi: "La squadra ha avuto un grande cuore, ci abbiamo creduto fino alla fine"

Dopo la vittoria in extremis contro lo Young Boys in Champions, Simone Inzaghi si gode i tre punti e lo scatto in classifica. "Eravamo in Champions e le partite sono tutte difficili e complicate - ha spiegato il tecnico nerazzurro -. Le ultime italiane che sono state qui avevano sofferto. Non è semplice abituarsi a questo campo". "La squadra ha avuto un grande cuore - ha aggiunto -. Abbiamo perso le distanze in alcuni momenti, ma ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo vinto. Abbiamo avuto la possibilità di passare in vantaggio anche prima".