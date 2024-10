Champions, Young Boys-Inter 0-1: guizzo di Thuram al 93'

LE STATISTICHE

• Per la prima volta nella sua storia, l’Inter ha mantenuto la porta inviolata nelle prime tre gare della fase a gironi di un’edizione della Champions League.

• L'Inter ha tenuto la porta inviolata in tutte le prime tre partite stagionali in un'edizione di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League solo per la seconda volta nella sua storia - la prima nel 1963/64, alla prima partecipazione dei nerazzurri al torneo.

• Quello di Marcus Thuram (92:11) è il gol più tardivo segnato dall’Inter in Champions League da quello di Pazzini (95:26) realizzato il 13 marzo 2012 (vs il Marsiglia).

• Tra i giocatori di Serie A, Marcus Thuram è uno dei due, insieme a Mateo Retegui, ad aver segnato più gol in tutte le competizioni in questa stagione (otto).

• David von Ballmoos è solo il secondo portiere in grado di parare un rigore ad un giocatore dell'Inter in un match di UEFA Champions League negli ultimi 20 anni, dopo Roman Bürki con il Borussia Dortmund il 23 ottobre 2019, esattamente cinque anni fa (salvataggio su Lautaro Martínez in quel caso).

• Quarto gol per Marcus Thuram in Champions League, il primo in trasferta e da subentrato.

• L’Inter ha vinto cinque partite di fila in tutte le competizioni per la prima volta dallo scorso marzo (13 in quel caso).

• Era dalla doppia sfida col Milan in semifinale nel maggio 2023 (2-0, 1-0), che l’Inter non vinceva due partite di fila con annesso clean sheet in Champions League.

• Da quando Inzaghi è alla guida dell’Inter (2021/22), i nerazzurri sono la formazione che ha ottenuto più clean sheet in Champions League (18).

• Per la prima volta da quando il dato è disponibile (dal 2003/04), l'Inter ha concesso almeno 10 tiri (11) nel corso dei primi 30 minuti di gioco di una partita di Champions League.

• Marko Arnautovic ha sbagliato il suo primo rigore calciato con l'Inter tra tutte le competizioni.

• Marko Arnautovic è il primo giocatore a sbagliare un rigore con l’Inter in Champions League da Lautaro Martínez il 23 ottobre 2019 (vs il Borussia Dortmund).

• Solo il Bayern Monaco (sei) ha ricevuto più rigori dell’Inter (cinque) nelle ultime due stagioni di Champions League.

• Lo Young Boys ha effettuato 14 tiri nel corso del primo tempo per la prima volta in Champions League.