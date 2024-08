Inter, Inzaghi: "Vittoria che dà soddisfazione. Thuram? Sta facendo grandi cose"

INTER

Il tecnico nerazzurro dopo l'Atalanta: "Sarà difficilissimo ripetere quanto fatto l'anno scorso, tante avversarie si sono rinforzate"

© Getty Images Simone Inzaghi si gode una grande Inter dopo il trionfo per 4-0 contro l'Atalanta: "Partita di grande determinazione, abbiamo giocato molto bene tecnicamente e fatto un'ottima mezzora - le sue parole a Dazn -. I ritmi si sono abbassati nel finale di primo tempo, ma poi abbiamo ricominciato con grande veemenza. Vincere così contro l'Atalanta dà grande soddisfazione, venivamo da giorni di grande intensità nell'allenamento. Qualche leziosità? Nulla da dire ai ragazzi, avevamo di fronte un'ottima squadra e non dobbiamo dimenticarcelo. L'Atalanta a volte ti porta a perdere le posizioni, ma i ragazzi sono stati concentratissimi e abbiamo concesso loro pochissimo".

Si è poi parlato di Marcus Thuram, ma come al solito Inzaghi ha preferito non calcare troppo sulla prova del singolo: "Marcus continua a lavorare, ha fatto grandi cose l'anno scorso e continua a farle, con in più l'esperienza accumulata. Ha fatto molto bene, così come Lautaro, Taremi e Arnautovic quando sono entrati".

Infine un pensiero alla lotta per lo scudetto: "Fare ciò che abbiamo fatto l'anno scorso sarà difficilissimo, le nostre avversarie si sono rafforzate molto, con grandi investimenti. Inutile fare griglie o previsioni adesso, non mi va di indicare chi potrà sempre stare in testa, ma in tante cercheranno di ambire al massimo, come noi".