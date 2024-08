Serie A, Inter-Atalanta 4-0: Inzaghi avvisa le rivali scudetto

INTER-ATALANTA 4-0

Apre un autogol di Djimsiti, poi un capolavoro di Barella e la doppietta di Thuram: nerazzurri momentaneamente in vetta

L'Inter travolge 4-0 l'Atalanta nel secondo anticipo della terza giornata di Serie A e sale momentaneamente in vetta alla classifica con 7 punti, alla pari del Torino. I nerazzurri dominano in lungo e in largo il match di San Siro: lo sbloccano dopo appena 3' grazie all'autogol di Djimsiti, propiziato da Thuram, poi raddoppiano al 10' con un sinistro al volo da urlo di Barella. A inizio ripresa (47' e 56') Thuram trova le due zampate di fila che chiudono i giochi, approfittando di una difesa bergamasca completamente in tilt. Inzaghi manda un messaggio chiaro alle rivali per lo scudetto, Gasperini deve raccogliere i cocci dopo due pesanti ko consecutivi.



LA PARTITA

Inzaghi si affida ai titolarissimi rilanciando subito Lautaro dal 1', mentre Gasperini lancia da titolari Bellanova e Samardzic, preferendo quest'ultimo a De Ketelaere. I padroni di casa partono con grande aggressività e voglia di andare in verticale, sbloccandola dopo appena 3': una splendida azione sull'asse Pavard-Mkhitaryan libera sulla destra Thuram, il suo cross verso il centro è deviato in gol da uno sfortunatissimo Djimsiti. Passano una manciata di minuti e i nerazzurri vanno vicini al raddoppio con un siluro di Calhanoglu su punizione toccata da Dimarco, ma Carnesecchi è attento e chiude la saracinesca. In campo c'è solo una squadra, l'Atalanta non riesce neanche a uscire dalla sua trequarti e al 10' arriva quasi come logica conseguenza il 2-0: lo segna Barella con un fantastico sinistro al volo da fuori area, mandando in visibilio il pubblico di San Siro. La Dea si sveglia al quarto d'ora con un bel destro di Zappacosta ribattuto da Sommer, sulla cui respinta Retegui non riesce ad avventarsi con precisione. Il match sembra riequilibrarsi nella fase centrale del primo tempo, ma al 27' è ancora l'Inter ad andare vicinissima al gol, con un'altra conclusione di Thuram deviata che questa volta si infrange in pieno sul palo. L'Atalanta chiude in crescendo, ma l'Inter si compatta bene e non rischia nulla fino al 45'.

L'avvio di ripresa è una fotocopia del primo tempo: l'Inter sfiora immediatamente il 3-0 con Mkhitaryan, poi lo mette a referto al terzo minuto. Thuram approfitta di una clamorosa dormita della difesa atalantina su una rimessa lunga di Bastoni, allungando la gamba quanto basta per toccare in rete. La Dea è di nuovo totalmente in bambola e al 51' Lautaro va a un passo dal poker con un bel destro al volo che però si spegne sul fondo. Passano pochi minuti e il quarto gol arriva: lo segna di nuovo Thuram, di nuovo dopo una serie di svarioni difensivi dei ragazzi di Gasperini. Il resto del secondo tempo è di fatto solo gestione, con un ultimo grande sussulto poco prima del 90', quando Arnautovic sciupa un'enorme chance esagerando con l'altruismo e servendo Taremi invece di battere Carnesecchi per il 5-0. Il match si chiude tra gli applausi di San Siro: i Campioni d'Italia sono ancora gli uomini da battere.

LE PAGELLE

Thuram 8 - Svaria su tutto il fronte offensivo, catalizza palloni, li gioca in verticale per i compagni, propizia l'autogol che sblocca il match, colpisce un palo e segna la doppietta che lo chiude. È l'uomo del momento.

Barella 7,5 - È già in una condizione invidiabile, corre su e giù per il campo rincorrendo avversari e proponendosi in avanti con una continuità ammirevole. A tutto questo aggiunge uno dei gol più belli della sua carriera.

Lautaro 5,5 - I colpi di classe sono sempre lì, ma la gamba è ancora pesante e si vede. Poco mobile, poco nel vivo dell'azione. Sfiora il gran gol a inizio ripresa, ma è chiaro che debba ancora ingranare.

Samardzic 5,5 - Si muove bene ed è molto cercato dai compagni, ma è estremamente impreciso quando conta, sia in fase di rifinitura sia in fase di conclusione e il colpo sembra sempre rimanergli in canna.

Bellanova 5 - Il debutto da titolare è da archiviare il prima possibile. Non si vede praticamente mai in fase offensiva, al contrario di Zappacosta, mentre l'Inter sulla sua corsia di competenza fa sostanzialmente quello che vuole.

Djimsiti 4,5 - L'autogol che sblocca la partita è semplicemente sfortunato, ma le indecisioni sui due gol di Thuram a inizio ripresa sono imperdonabili. La difesa dell'Atalanta va completamente in tilt, lui in modo particolare.

IL TABELLINO

Inter-Atalanta 4-0

Inter (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6,5, Acerbi 6,5, Bastoni 6,5 (16' st Carlos Augusto 6); Darmian 6, Barella 7,5 (34' st Frattesi 6), Calhanoglu 6,5 (16' st Asllani 6), Mkhitaryan 7, Dimarco 7; Thuram 8 (34' st Taremi 6), Martinez 5,5 (38' st Arnautovic sv).

Allenatore: Inzaghi 7,5

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 5,5; De Roon 5, Djimsiti 4,5, Ruggeri 5; Bellanova 5 (13' st Toloi 6), Pasalic 5, Ederson 5, Zappacosta 6 (34' st Palestra 6); Samardzic 5,5 (34' st De Ketelaere 5,5), Brescianini 5,5; Retegui 5,5.

Allenatore: Gasperini 4,5

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 3' aut. Djimsiti (I), 10' Barella (I), 2' st e 11' st Thuram (I)

Ammoniti: De Roon (A), Retegui (A)

Espulsi:

LE STATISTICHE

• Marcus Thuram è il quarto giocatore dell'Inter a segnare almeno 4 gol nelle prime 3 presenze in una stagione di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria dopo Lautaro Martínez (5 nel 23/24), Mauro Icardi (5 nel 17/18) e Christian Vieri (4 nel 1999/00 e nel 02/03).

• L'Atalanta di Gasperini non ha mai vinto nei sette precedenti contro l'Inter di Simone Inzaghi in Serie A (2N, 5P), nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo la Lazio di Delio Rossi (otto contro il Milan di Ancelotti) ha inanellato una serie più lunga di partite senza successi contro una squadra guidata dallo stesso tecnico nella massima serie.

• Nicolò Barella è l’unico centrocampista ad aver segnato almeno un gol e servito almeno un assist in ciascuna delle ultime otto stagioni di Serie A (dal 2017/18).

• Nel 2024 solo Dusan Vlahovic (12) ha realizzato più gol di Marcus Thuram in Serie A (10).

• L’Inter è la squadra che ha battuto più volte l’Atalanta di Gasperini in Serie A: nove (dal 2016/17).

• L’Atalanta è la squadra contro cui Nicolò Barella ha realizzato più gol in Serie A: tre.

• L’Inter ha segnato due gol nei primi 10 minuti di gioco dall’inizio di una partita di Serie A per la prima volta dal 27 maggio 2023, sempre contro l’Atalanta (rete di Lautaro Martínez e Romelu Lukaku).

• L’Atalanta ha perso due delle prime tre partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2017/18 (in quel caso sconfitte contro Roma e Napoli).

• Quello di Berat Djimsiti (dopo 2 minuti e 58 secondi) è l’autogol più veloce segnato dall’Inter dall’inizio di una partita di Serie A da quello di Puggioni (dopo un minuto e 33 secondi) del 10 febbraio 2013 (Inter-Chievo).

• Due dei tre assist di Benjamin Pavard in Serie A sono arrivati contro l’Atalanta (uno anche il 28 febbraio scorso).

• L’Inter ha vinto cinque partite di fila contro l’Atalanta in Serie A per la prima volta dal periodo tra il febbraio 1997 e il dicembre 2001 (sei in quel caso).

• L’Atalanta ha perso due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso marzo (vs Inter e Bologna).

• In tutte le ultime sei stagioni (dal 2019/20) l’Inter ha sempre vinto almeno due delle prime tre gare stagionali di Serie A.

• Nel 2024 l’Atalanta ha subito quattro gol in due partite, entrambe contro l’Inter (0-4 lo scorso febbraio).