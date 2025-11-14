Logo SportMediaset

Calcio
inter
ANSIA NERAZZURRA

Inter, problema fisico per Dumfries con l'Olanda: scatta l'allarme per il derby

L'esterno nerazzurro non è stato convocato da Koeman per la partita contro la Polonia. Nel weekend il rientro a Milano per tutti gli accertamenti

di Stefano Ronchi
14 Nov 2025 - 13:38

In casa Inter è scattato l'allarme Dumfries in vista del derby. A causa di un problema fisico, l'esterno nerazzurro non è stato convocato dal ct dell'Olanda Ronald Koeman per la partita contro la Polonia valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Al momento non è ancora chiara l'entità dell'infortunio, ma da quello che filtra non dovrebbe trattarsi di qualcosa di grave: le prime informazioni parlano di un trauma contusivo alla caviglia. Il giocatore dovrebbe lasciare il ritiro orange nelle prossime ore per fare ritorno a Milano nel weekend. Solo a quel punto, dopo le valutazioni e gli esami strumentali a cui lo sottoporrà lo staff medico nerazzurro, si potrà capire se l'esterno potrà recuperare in tempo per il derby. 

Secondo quanto riporta NOS, Dumfries si sarebbe confrontato con lo staff medico dopo aver abbandonato martedì il campo di allenamento e, vista la condizione non perfetta del giocatore, il ct olandese avrebbe deciso di risparmiarlo con la Polonia. Situazione che l'Inter monitora con grande attenzione in attesa di ulteriori notizie e dettagli. Alla ripresa dopo gli impegni delle nazionali, infatti, i nerazzurri dovranno subito affrontare il big match col Milan e l'eventuale assenza di Dumfries potrebbe pesare non poco nello scacchiere di Chivu

inter
dumfries
derby
infortunio

