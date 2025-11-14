Inter, problema fisico per Dumfries con l'Olanda: scatta l'allarme per il derby

Secondo quanto riporta NOS, Dumfries si sarebbe confrontato con lo staff medico dopo aver abbandonato martedì il campo di allenamento e, vista la condizione non perfetta del giocatore, il ct olandese avrebbe deciso di risparmiarlo con la Polonia. Situazione che l'Inter monitora con grande attenzione in attesa di ulteriori notizie e dettagli. Alla ripresa dopo gli impegni delle nazionali, infatti, i nerazzurri dovranno subito affrontare il big match col Milan e l'eventuale assenza di Dumfries potrebbe pesare non poco nello scacchiere di Chivu.