Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
INTER

Inter, Diouf capitale da rivalutare: Atta dell'Udinese l'esempio da seguire

Il francese, arrivato in estate per più di 20 milioni, è ancora oggetto del mistero. A gennaio non potrà nemmeno andare a giocare in prestito, il rilancio dovrà arrivare coi nerazzurri

di Redazione
14 Nov 2025 - 14:07

Un capitale da non svalutare. Andy Diouf dopo 3 mesi e 15 partite rimane un oggetto del mistero per il mondo Inter. Atterrato a Milano negli ultimi giorni di agosto per una cifra intorno ai 23 milioni di euro, il centrocampista classe 2003 ha messo insieme appena 23 minuti sui 1350 a disposizione. Certo, la concorrenza nel centrocampo nerazzurro è altissima (chiedere a Davide Frattesi per informazioni), ma lo scarsissimo utilizzo del francese sa quasi di bocciatura. A maggior ragione sentendo le parole di Cristian Chivu, allenatore che non ha paura di buttare in campo i giovani: "Non lo reputo pronto per il calcio italiano" aveva detto dell'ex Lens. Il romeno aveva giustificato così le difficoltà di Diouf, prospettando però un futuro migliore: "Arriverà il suo momento: si allena bene, ha qualità e grandi margini di miglioramento, soprattutto a livello mentale".

Leggi anche

Giovane, Ordonez e... Stankovic: gli intrecci di mercato di un'Inter che si 'svecchia"

E forse è anche questo passaggio che spiega perché Diouf non sta trovando spazio: deve sbloccarsi a livello mentale. Non un aspetto banale visto l'approccio shock con il mondo Inter: 11 minuti con il Torino, sul 5-0, in cui il francese ha sbagliato ogni pallone toccato (a sua discolpa era arrivato a Milano soltanto 2 giorni prima), e 15 contro la Cremonese, sul 4-0, in cui aveva fatto anche intravedere le sue qualità (risalita del campo palla al piede, dribbling e velocità) prima di regalare il pallone del gol della bandiera agli avversari. 

Leggi anche

Akanji ha le idee chiare: "Siamo in testa e vogliamo rimanerci. Futuro? A oggi..."

Per ritrovare fiducia però Diouf dovrà giocare. E dovrà farlo con l'Inter visto che per le regole Uefa un calciatore non può giocare con più di due squadre nel corso di una stagione (prima della mezz'ora con l'Inter aveva giocato con il Lens). E pensare che il francese ha caratteristiche uniche tra i centrocampisti a disposizione di Chivu: mancino con grande fisicità (quasi 190 centimetri) unita a strappi e dribbling. Un profilo molto simile, fisicamente e tecnicamente, a quell'Arthur Atta che oggi sta impressionando tutti in Serie A: il centrocampista dell'Udinese ha avuto qualche difficoltà nella sua prima stagione in Italia (0 gol e 0 assist e appena 1245 minuti giocati) e oggi è diventato uno dei migliori calciatori del campionato. Tanto che si dice che anche l'Inter abbia fatto qualche chiamata per informarsi sulla situazione dell'ex Metz. I nerazzurri però il loro "Atta" ce lo avrebbero già, basterebbe un po' di pazienza e crederci un po' di più. Bruciare Diouf, magari con l'arrivo di un altro centrocampista a gennaio, dopo nemmeno 6 mesi sarebbe un vero peccato e un grande spreco. 

inter
diouf
mercato inter

Ultimi video

01:11
È un altro Terracciano

È un altro Terracciano

01:26
L'under 21 in Polonia

L'under 21 in Polonia

01:46
Bologna senza limiti

Bologna senza limiti

01:33
Ripartenza Vlahovic

Ripartenza Vlahovic

01:36
Celik, che metamorfosi

Celik, che metamorfosi

01:29
Maignan è tornato magic

Maignan è tornato magic

00:54
Stankovic, addio Mosca

Stankovic, addio Mosca

01:28
Inter verso il derby

Inter verso il derby

01:25
Anguissa, lesione seria

Anguissa, lesione seria

01:38
Dalla Roma all'Italia

Dalla Roma all'Italia

00:20
MCH RUBIALES LANCIO UOVA MCH

La versione di Rubiales finisce... sotto un lancio di uova

03:50
DICH MANCINI POST MOLDOVA DICH

Mancini: "Un bel momento per me"

00:31
DICH GATTUSO CONTESTAZIONI DICH

Gattuso: "La contestazione è stata una vergogna"

02:32
DICH GATTUSO POST MOLDOVA DICH

Gattuso: "Daremo la vita per arrivare al Mondiale"

02:14
MCH ARGENTINA MANIA IN SPAGNA MCH

Argentina in Spagna, che entusiasmo per Messi

01:11
È un altro Terracciano

È un altro Terracciano

I più visti di Inter

Materazzi compra con la moglie lo storico cinema-teatro di Perugia: "Fatta una follia"

Chivu verso il derby con il dubbio del centrale: Acerbi la certezza, ma Bisseck...

Lautaro viaggia, Julian riposa: Atletico-Inter può essere decisa dai... vaccini

Akanji ha le idee chiare: "Siamo in testa e vogliamo rimanerci. Futuro? A oggi..."

La Thu-La si riunisce per il derby: per Chivu una coppia d'attacco 'quasi inedita'

4) Lautaro Martinez: 161 gol in 349 partite

La classifica dei bomber nerazzurri: Lautaro aggancia Mazzola al quarto posto

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:08
Francia, Mbappè salta l'Azerbaigian: "Infiammazione alla caviglia"
14:49
Berardi sogna il ritorno in Nazionale: "Riconquistarla col Sassuolo sarebbe magnifico"
13:28
Torino, si ferma Simeone: lesione al retto femorale. Esami per Ilic
12:16
Mondiale, Ancelotti: "Sogno finale Brasile-Italia"
11:14
Milan-Virtus Entella, le formazioni ufficiali