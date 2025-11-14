Inter, Diouf capitale da rivalutare: Atta dell'Udinese l'esempio da seguire

Per ritrovare fiducia però Diouf dovrà giocare. E dovrà farlo con l'Inter visto che per le regole Uefa un calciatore non può giocare con più di due squadre nel corso di una stagione (prima della mezz'ora con l'Inter aveva giocato con il Lens). E pensare che il francese ha caratteristiche uniche tra i centrocampisti a disposizione di Chivu: mancino con grande fisicità (quasi 190 centimetri) unita a strappi e dribbling. Un profilo molto simile, fisicamente e tecnicamente, a quell'Arthur Atta che oggi sta impressionando tutti in Serie A: il centrocampista dell'Udinese ha avuto qualche difficoltà nella sua prima stagione in Italia (0 gol e 0 assist e appena 1245 minuti giocati) e oggi è diventato uno dei migliori calciatori del campionato. Tanto che si dice che anche l'Inter abbia fatto qualche chiamata per informarsi sulla situazione dell'ex Metz. I nerazzurri però il loro "Atta" ce lo avrebbero già, basterebbe un po' di pazienza e crederci un po' di più. Bruciare Diouf, magari con l'arrivo di un altro centrocampista a gennaio, dopo nemmeno 6 mesi sarebbe un vero peccato e un grande spreco.