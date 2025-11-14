Inter, look amarcord: la terza maglia 26/27 omaggia la divisa del 97/98 di Ronaldo & Co.

Per i tifosi nerazzurri la terza maglia 97/98 è un must. Indossata nell'anno che segnò l'arrivo di Ronaldo a Milano, presentava righe orizzontali scure e finiture gialle. Un design riconoscibile, legato a una delle stagioni più ricordate dai supporter. È proprio a quel modello che dovrebbe ispirarsi la divisa 2026/27: non una replica, ma un richiamo diretto a un'epoca che ha segnato indelebilmente la storia del club. L'obiettivo è rievocare un'estetica rimasta nel tempo, trasformandola in un elemento di forza per la nuova stagione.