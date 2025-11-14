Logo SportMediaset

RITORNO AL PASSATO

Inter, look amarcord: la terza maglia 26/27 omaggia la divisa del 97/98 di Ronaldo & Co.

Secondo alcune anticipazioni, la terza divisa nerazzurra firmata Nike richiamerà lo storico design con palette grigio-nera e dettagli gialli in stile anni '90

di Stefano Ronchi
14 Nov 2025 - 10:48

L'Inter prepara un salto nel passato per la prossima stagione. La terza maglia 2026/27, secondo le prime indiscrezioni, rende omaggio alla divisa 1997/98, una delle più iconiche della storia nerazzurra. È l’anno di Ronaldo "Il Fenomeno", della maglia grigio-nera con dettagli gialli diventata un cult per i tifosi. Secondo alcune anticipazioni, il nuovo kit presenterà tonalità "Iron Grey", "Black" e "Tour Yellow", una combinazione che richiama da vicino lo stile anni '90. Il club al momento non ha ancora ufficializzato il modello, ma l'idea del tributo sembra già chiara: ripartire da un simbolo forte della propria identità.

Per i tifosi nerazzurri la terza maglia 97/98 è un must. Indossata nell'anno che segnò l'arrivo di Ronaldo a Milano, presentava righe orizzontali scure e finiture gialle. Un design riconoscibile, legato a una delle stagioni più ricordate dai supporter. È proprio a quel modello che dovrebbe ispirarsi la divisa 2026/27: non una replica, ma un richiamo diretto a un'epoca che ha segnato indelebilmente la storia del club. L'obiettivo è rievocare un'estetica rimasta nel tempo, trasformandola in un elemento di forza per la nuova stagione.

Nel dettaglio le informazioni raccolte sulla terza maglia 26/27 indicano una palette precisa: grigio, nero e giallo. Le stesse tonalità che caratterizzavano la maglia Umbro indossata alla fine degli anni ’90. Nike dovrebbe reinterpretare quel look con materiali e taglio moderni, mantenendo però l'impronta visiva dell'epoca. I dettagli gialli, in particolare, rappresentano il legame più diretto con la divisa storica. Non ci sono ancora immagini ufficiali, ma il filo conduttore estetico sembra già definito: un ritorno al passato tradotto in chiave contemporanea.

inter
terza maglia
ronaldo

DICH VANOLI PER SITO 12/11 DICH

