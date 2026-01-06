Verona verso Napoli con Fallou Cham e Valentini

Vigilia di campionato per la squadra di Zanetti, chiamata a reagire dopo il passo falso contro il Torino. A porte chiuse, nel silenzio del centro sportivo lacustre che ospita il ritiro dei gialloblù, è andato in scena l'ultimo allenamento prima della partenza per Napoli. Montipò e compagni preparano così la delicata trasferta al "Diego Armando Maradona", dove domani affronteranno gli azzurri in una sfida che richiederà attenzione massima e grande spirito di sacrificio. Le indicazioni emerse dalla seduta finale lasciano intravedere alcune novità di formazione. In mezzo al campo Gagliardini è pronto a partire dal primo minuto, così come in attacco Orban, chiamato a dare sostanza e dinamismo. Sulla corsia destra spazio a Fallou Cham, favorito su Oyekoge anche in virtù dell'assenza di Belghali, impegnato in Coppa d'Africa. In difesa cresce la candidatura di Valentini, che potrebbe essere schierato a sinistra, con Bella-Kotchap sul versante opposto e Nunez inizialmente destinato alla panchina. Resta aperto il ballottaggio sulla fascia sinistra, dove Zanetti deve scegliere il 'quinto': Frese e Bradaric si giocano una maglia fino all'ultimo, con caratteristiche diverse ma uguale affidabilità. Scelte che delineano un Verona compatto e prudente, pronto a chiudersi e ripartire, consapevole delle difficoltà di una trasferta impegnativa ma deciso a giocarsi le proprie carte con personalità.