Calcio

Verona verso Napoli con Fallou Cham e Valentini

06 Gen 2026 - 20:37

Vigilia di campionato per la squadra di Zanetti, chiamata a reagire dopo il passo falso contro il Torino. A porte chiuse, nel silenzio del centro sportivo lacustre che ospita il ritiro dei gialloblù, è andato in scena l'ultimo allenamento prima della partenza per Napoli. Montipò e compagni preparano così la delicata trasferta al "Diego Armando Maradona", dove domani affronteranno gli azzurri in una sfida che richiederà attenzione massima e grande spirito di sacrificio. Le indicazioni emerse dalla seduta finale lasciano intravedere alcune novità di formazione. In mezzo al campo Gagliardini è pronto a partire dal primo minuto, così come in attacco Orban, chiamato a dare sostanza e dinamismo. Sulla corsia destra spazio a Fallou Cham, favorito su Oyekoge anche in virtù dell'assenza di Belghali, impegnato in Coppa d'Africa. In difesa cresce la candidatura di Valentini, che potrebbe essere schierato a sinistra, con Bella-Kotchap sul versante opposto e Nunez inizialmente destinato alla panchina. Resta aperto il ballottaggio sulla fascia sinistra, dove Zanetti deve scegliere il 'quinto': Frese e Bradaric si giocano una maglia fino all'ultimo, con caratteristiche diverse ma uguale affidabilità. Scelte che delineano un Verona compatto e prudente, pronto a chiudersi e ripartire, consapevole delle difficoltà di una trasferta impegnativa ma deciso a giocarsi le proprie carte con personalità. 

Amorim, effetto domino: Roma e Napoli sperano per Zirkzee e Mainoo

La rubrica parate

La rubrica delle parate: show di Falcone

Polemiche da Var

Polemiche da Var senza fine

Ultima chiamata per David

Ultima chiamata per David

Un Milan micidiale

Un Milan micidiale: quando segna subito...

Napoli oltre Neres

Napoli oltre Neres: le soluzioni di Conte

Juve, stasera il Sassuolo

Juve, stasera il Sassuolo

Domani Parma-Inter

Inter a Parma per la sesta vittoria di fila

Una poltrona per tre

Una poltrona per tre: Chivu, Allegri o Conte?

CLIP CESARI VAR MOVIOLA IN CAMPO 06/01 SRV

L'urlo di Cesari: "Il Var é la nuova moviola in campo"

SRV RULLO IL VAR DIVENTA MOVIOLA IN CAMPO? 5/1 (MUSICATO) SRV OK

Arbitri nel caos: "Il Var è diventato moviola in campo!"

SRV RULLO SCUDETTO UNA POLTRONA PER TRE 5/1 (MUSICATO)

Inter-Milan-Napoli: lo scudetto è una poltrona per 3

Spalletti: "Se scelgo io quello che sbaglia il rigore siamo c****i in due"

Nkunku gonfia due volte il palloncino: quando l'esultanza diventa show

Rissa Mazzocchi-Marusic, Conte prova a far da paciere: volano due cartellini rossi

Arbitri nel caos: "Il Var è diventato moviola in campo!"

Fabio Pisacane (Cagliari), 1 milione di euro netti

Agguato al fratello di Pisacane: ferito a colpi di pistola ai Quartieri Spagnoli

David e il rigore della discordia: i tifosi tutti contro di lui

22:00
Lecce, Del Rosso: "Dobbiamo migliorare, ora testa al Parma"
21:08
Roma: problema all'adduttore per Dovbyk
20:37
Verona verso Napoli con Fallou Cham e Valentini
19:33
Cagliari, respinto ricorso al Tar: a Cremona solo con tessera tifoso
18:21
Pisa, Gilardino duro con Nzola: "Deve chiedersi cosa vuole fare della sua carriera"