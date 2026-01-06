Logo SportMediaset

Calcio

Lecce, Del Rosso: "Dobbiamo migliorare, ora testa al Parma"

06 Gen 2026 - 22:00

"La squadra è stata generosa, ha cercato di stare compatta provando ad aggredire la Roma. Ma il calcio è fatto di episodi, e se Pierotti avesse segnato sarebbe stata un'altra gara. Dobbiamo lavorare e migliorare in fase offensiva. La squadra lotta, si spende e fino all'ultimo non molla. Dobbiamo lavorare con questi presupposti e pensare di essere pronti alle partite del 'nostro' campionato con le dirette concorrenti. Già a partire dalla sfida contro il Parma". Fabrizio Del Rosso, vice allenatore del Lecce, che oggi ha sostituito in panchina lo squalificato Di Francesco, commenta così la gara dei salentini. "Abbiamo provato a mettere in difficoltà la Roma giocando sulla velocità con palloni sopra o in profondità - prosegue. Ora testa al Parma, per noi uno scontro diretto. Queste partite ci hanno dato un tasso di esperienza e ci hanno fatto alzare il livello di combattività. Ora testa al Parma".

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:00
Lecce, Del Rosso: "Dobbiamo migliorare, ora testa al Parma"
21:08
Roma: problema all'adduttore per Dovbyk
20:37
Verona verso Napoli con Fallou Cham e Valentini
19:33
Cagliari, respinto ricorso al Tar: a Cremona solo con tessera tifoso
18:21
Pisa, Gilardino duro con Nzola: "Deve chiedersi cosa vuole fare della sua carriera"