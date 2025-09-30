Champions League: Inter-Slavia Praga 3-0, i nerazzurri fanno due su due

Buona la prima e buona anche la seconda. Come da pronostico, l'Inter fa un solo boccone dello Slavia Praga e prosegue senza intoppi la sua marcia europea. A San Siro va in scena una gara senza storia, con i nerazzurri assoluti padroni del campo e i cechi a difendersi ad oltranza e a resistere. Il muro, però, cade alla mezzora e a dargli il colpo di grazia è il portiere Stanek, un regalo inaspettato troppo ghiotto per Lautaro Martinez che non si fa pregare. Come un pugile suonato, lo Slavia subisce il raddoppio subito dopo, un uno-due terrificante per la squadra di Trpisovsky, che non ha né la forza né la qualità di reagire e a metà ripresa prende anche il terzo gol, ancora targato Lautaro e ancora figlio di una spettacolare azione iniziata da un colpo di tacco di Thuram. Per quel gesto tecnico, il francese accusa un piccolo problema alla coscia sinistra e viene sostituito così come il Toro, Zielinski e Bisseck. Ottima anche la prova difensiva, mai in affanno e con Sommer che dà un senso alla sua presenza respingendo una punizione di Cham nel finale. Il turnover di Chivu funziona alla grande e l'Inter, tra campionato e coppa, cala il poker di vittorie e, cosa non da poco, mantiene inviolata la propria porta.