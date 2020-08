Inter, il "torello" di Conte: il mister si scalda per il Leverkusen

La forma c'è ancora, la grinta (stemperata da qualche sorriso) è quella di un tempo: Antonio Conte passa dalla panchina al campo e "si scalda" in vista del Bayer Leverkusen! No, non è proprio esattamente così perché il tecnico dell'Inter guarderà ovviamente il match di Europa League contro i tedeschi dalla sua panchina ma intanto nell'allenamento di rifinitura a Dusseldorf si è divertito in campo coi suoi ragazzi in un "torello" di riscaldamento in cui ha dato prova di aver ancora fiato, tempismo e, appunto, grinta da vendere.