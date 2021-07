Inter, il biscione nerazzurro anche sulla maglia Away per il 2021/22

L'iconico biscione nerazzurro è il protagonista indiscusso della maglia da trasferta dell'Inter per la stagione 2021/22. Il nuovo kit da trasferta - si legge sul sito ufficiale - si pone in continuità con la versione Home, mantenendo al centro il tema del Biscione che cambia pelle e celebra la nuova identità visiva dell’Inter. Il video celebra l’Inter come icona di Milano ma riconosciuta a livello globale ed esalta l’internazionalità del Club e dei suoi tifosi.