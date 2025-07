Napoli, al via campagna abbonamenti: da giovedì prelazione per il rinnovo

Cinque le fasi di vendita della campagna abbonamenti e gli abbonati della stagione 2024/25 potranno confermare il proprio posto esclusivamente durante le prime due fasi di vendita. A partire dalla Fase 3, il diritto di prelazione decadrà: il posto occupato nella scorsa stagione non sarà più riservato e potrebbe non essere disponibile. Le agevolazioni per gli abbonati della stagione 24/25 termineranno alle ore 12:00 del 3 agosto 2025. In fase di Vendita Libera (Fase 5) non sarà più possibile accedere alle tariffe scontate "Ridotto Campioni AG4IN". I nuovi abbonamenti per chi conferma e prende l'abbonamento full vanno dai 580 euro per le curve superiori ai 1020 euro per i distinti superiori, ai 1260 per la Tribuna Nisida e i 1850 per la Tribuna Posillipo. Per l'abbonamento Italia i prezzo vanno dai 450 euro per le curve superiori agli 800 euro per i distinti superiori, ai 980 per la Tribuna Nisida e i 1500 euro per la Tribuna Posillipo.