Premier League: proposta di legge per avere in chiaro 10 partite

I parlamentari britannici potrebbero essere chiamati a votare una proposta per rendere disponibili in chiaro almeno 10 partite della Premier League ogni stagione. I Liberal Democratici hanno presentato un emendamento al disegno di legge sulla governance del calcio, ancora in fase di approvazione in Parlamento. La legge istituirà un ente regolatore indipendente dal governo e dalle autorità sportive per supervisionare il calcio maschile nelle prime cinque divisioni inglesi. Secondo l'emendamento presentata a Westminster, all'ente di controllo verrebbe imposto che alcune delle partite della massima serie, insieme alla finale di Coppa di Lega e alle finali dei play-off di Championship, League One e League Two, venissero trasmesse in chiaro. Nel Regno Unito, l'elenco degli eventi sportivi "di interesse nazionale", che non possono essere trasmessi solo dalle emittenti a pagamento, include la Coppa del Mondo e i Campionati Europei di calcio, nonché la finale di FA Cup. Le partite della Premier League in diretta sono state trasmesse a pagamento fin dalla sua istituzione 33 anni fa, con solo una manciata di partite trasmesse sulla BBC durante il Covid nel 2020.