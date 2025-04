Inter, allarme Pavard: costretto al cambio dopo pochi minuti

Dieci minuti dopo il fischio d'inizio di Inter-Roma, San Siro si è ammutolito per qualche secondo: il motivo è l'infortunio di Benjamin Pavard, che è rimasto a terra dopo aver appoggiato male la caviglia sinistra. Il difensore francese ha rimediato una distorsione, ma ha provato a restare in campo per qualche minuto prima di accasciarsi al suolo e chiedere il cambio alla panchina nerazzurra (al suo posto è entrato Bisseck). In serata o al più tardi domani Pavard effettuerà gli esami del caso per capire meglio l'entità dell'infortunio, ma a tre giorni dalla semifinale di Champions a Barcellona contro i blaugrana, in casa Inter suona l'allarme.