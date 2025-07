Joao Pedro, una doppietta da oltre 100 milioni: così il Chelsea l'ha già "ripagato"

Il Mondiale per Club fa ricco il Chelsea. Gli inglesi con la vittoria sul Fluminense hanno staccato il pass per la finalissima e si sono garantiti un assegno da almeno 104 milioni di dollari. Curiosamente, a regalare la finale è stato un nuovo acquisto: Joao Pedro. Il brasiliano è arrivato dal Brighton per circa 70 milioni di euro: un investimento "monstre" che gli inglesi si sono già ripagati con il percorso fatto fin qui nel mondiale. Di seguito i guadagni del Blues nel dettaglio: