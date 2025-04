Inter, come sta Thuram e le speranze di recupero contro il Barcellona

Mancano ancora tre giorni a Barcellona-Inter ma la presenza di Marcus Thuram per la semifinale di andata non è per niente scontata. Sabato l'attaccante francese ha svolto ancora un allenamento personalizzato tornando quantomeno a effettuare piccole corse ma, nelle speranze nerazzurre, poteva essere il giorno del rientro in gruppo in modo da dare più garanzie in ottica recupero per la Champions League. Così non è stato e dunque è praticamente impossibile pensare a Thuram in campo dal primo minuto contro i blaugrana: saranno decisive le prossime ore, in particolare l'allenamento di lunedì quando proverà nuovamente a rientrare in gruppo, e le sensazioni del giocatore stesso, che punta a strappare almeno una convocazione per un match così decisivo.