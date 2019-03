Inter, Icardi tende la mano: a San Siro con Wanda

31/03/2019

Mauro Icardi è tornato a San Siro. L'attaccante, non convocato da Spalletti, si è recato allo stadio accompagnato dalla moglie e agente Wanda Nara e dai figli per assistere al match con la Lazio. L'ultima apparizione in tribuna del bomber argentino era data 21 febbraio per la sfida di Europa League con il Rapid Vienna. Alle 23:40, invece, Wanda Nara sarà come sempre nel salotto di Tiki Taka su Canale 5.