Inter: Icardi con il gruppo, le immagini dell'allenamento

23/03/2019

La settimana che volge al termine verrà ricordata in casa Inter come quella del ritorno agli allenamenti per Mauro Icardi. L'argentino giovedì ha svolto assieme ai compagni il riscaldamento in palestra per poi scendere in campo con un preparatore per iniziare un lavoro personalizzato finalizzato al recupero della migliore condizione fisica: ecco le immagini diffuse dalla società nerazzurra nel recap settimanale degli allenamenti della squadra, priva di undici giocatori impegnati con le nazionali.