Inter, Icardi ad Appiano: trattamenti alla caviglia, niente Sampdoria

14/02/2019

Icardi-Inter: ora che succede? Due le partite da giocare: sul campo a Vienna e anche fuori, con Maurito che dopo essersi visto sfilare la fascia di capitano , ha lasciato il ritiro non partendo con la squadra per l'Austria e si è rifugiato in casa con la moglie-agente Wanda Nara e i figli. Intanto oggi si è presentato ad Appiano: seduta personalizzata (assieme a Keita) per risolvere un problema alla caviglia , non giocherà nemmeno contro la Sampdoria .

Il giorno dopo la clamorosa decisione dell'Inter di togliere la fascia di capitano a Icardi, Wanda Nara ha iniziato la giornata postando su Twitter una foto dei cinque figli. Un indizio di voglia di girare pagina e tornare alla normalità? Intanto Icardi si è presentato di mattina presto ad Appiano per farsi vedere dal medico e sottoporsi a trattamenti alla caviglia. Marotta e la dirigenza nerazzurra si aspettano un passo indietro da parte sua e di Wanda: non c'è intenzione di arrivare alla rottura, a meno che non sia il giocatore a volerlo.

Ecco perché l'Inter continuerà la trattativa per il rinnovo del contratto che scade nel 2021: nessuna offerta ufficiale fino ad ora ma la proposta non supererà i 7 milioni e da qui non ci si muove. Una cifra che non soddisfa la moglie-agente dell'attaccante argentino, che vorrebbe portare il marito a guadagnare dai 4,5 milioni l'anno più bonus attuali ai 10 milioni di euro. Comunque è questo lo scenario che l'Inter prospetta, cercando di "recuperare" il miglior Icardi, non di perderlo.





E se la frattura invece risultasse insanabile? Ecco aprirsi gli scenari di mercato, con l'Inter che nel caso aspetterà il club disposto a pagare la clausola di 110 milioni di euro, valida solo l'estero nei primi 15 giorni di luglio. Quali club?



L'ipotesi più probabile si chiama Chelsea, ancor più in caso di addio di Sarri alla panchina e di conseguenza del suo pupillo Higuain.

Il nome di Icardi è stato accostato in più occasioni anche al Real Madrid, ma Florentino Perez non è convinto che l'argentino sia il suo 'nueve' giusto.

E poi c'è sempre la suggestione Juve, che lo voleva prima di arrivare a Cristiano Ronaldo. Lo aveva detto Wanda Nara a Tiki Taka, lo ha confermato il ds della Juve Fabio Paratici due giorni fa in una lunga intervista alla 'Gazzetta'. E i social sono già scatenati sull'eventuale scambio con Dybala.

Scene di un addio che, ribadiamo, l'Inter non ha in agenda. La volontà nerazzurra è di prevedere un futuro con Icardi, un Icardi senza tensioni e ansie da contratto. Poi dipende anche dalla volontà e dunque dalla scelta di Maurito.