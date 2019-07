Inter, i convocati per il ritiro: ci sono anche Nainggolan e Icardi

07/07/2019

L'Inter ha annunciato la lista dei 28 giocatori convocati per il ritiro di Lugano che domani darà ufficialmente il via alla stagione 2019/20: come previsto ci sono anche Mauro Icardi e Radja Nainggolan, che sono stati ufficialmente messi sul mercato da Marotta, oltre ai nuovi acquisti Lazaro, Sensi e Agoumé. La squadra nerazzurra dall'8 al 14 luglio (data della prima amichevole ufficiale, contro il Lugano) si allenerà allo stadio Cornaredo poi sarà la volta dell'International Champions Cup tra Singapore e Londra.