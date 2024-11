Inter: Frattesi e Acerbi parzialmente in gruppo, affaticamento per Carlos Augusto

Inzaghi ha perso Pavard per un mesetto e senza il francese e con il nuovo stop di Carlos Augusto la coperta in difesa è davvero corta. Per questo motivo il recupero di Acerbi (almeno per la panchina) sarebbe fondamentale visto che, a parte il giovane Palacios, sono rimasti solo tre centrali di ruolo, Bisseck, De Vrij e Bastoni. All'occorrenza può anche scalare Darmian, ma finché Buchanan non darà garanzie dopo il lungo stop l'azzurro si alternerà con Dumfries sulla fascia destra.