Inter, elongazione al bicipite femorale della coscia destra per Acerbi

L'ex difensore della Lazio aveva accusato un problema simile durante Roma-Inter del 20 ottobre scorso. In quel caso però l'infortunio era avvenuto alla coscia sinistra. Al momento non sono ancora chiari i tempi di recupero di Acerbi, ma quasi certamente dovrebbe saltare le gare contro Lipsia (martedì 26) e Fiorentina (domenica 1° dicembre). Da valutare il possibile rientro contro il Parma o eventualmente in occasione della sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen.