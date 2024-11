Inter, Inzaghi perde Pavard: distrazione al bicipite femorale

Ennesimo problema muscolare per l'Inter in questo avvio di stagione ed ennesimo forfait in difesa per Inzaghi dopo l'infortunio di Acerbi. Al posto del francese, Inzaghi ha un paio di soluzioni affidabili: Bisseck, il sostituto naturale, oppure Darmian che ha già giocato braccetto di destra nella difesa a tre. Con i tanti impegni nelle prossime settimane, dovrebbe trovare più spazio anche il giovane Palacios, finora in campo solo una manciata di minuti.