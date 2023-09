Inter, Inzaghi: "I segnali sono ottimi. Contento per il gol di Thuram"

QUI INTER

Le parole del tecnico nerazzurro dopo il 4-0 alla Fiorentina: "Martinez è un leader, impressionante per come si sacrifica"

© Getty Images 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Inter vola a punteggio pieno dopo tre giornate in Serie A e il 4-0 alla Fiorentina è un chiaro segnale alle altre squadre: "Abbiamo fatto tre ottime partite e già da luglio stiamo lavorando bene - ha commentato Inzaghi a fine partita -. Dobbiamo continuare così perché è solo l'inizio, ma i segnali sono ottimi". L'Inter crea moltissime occasioni anche con Thuram: "Ha fatto molto bene, ma mi era piaciuto anche nelle altre due partite. Il gol gli serviva, sono contento che l'abbia trovato".

L'Inter aggredisce molto il portatore di palla in avanti con grande agonismo: "Stiamo facendo bene, c'era la voglia di non prendere gol e di difendere bene. Tutti si sacrificano e sono soddisfatto" ha continuato Inzaghi a DAZN.

Un'altra doppietta per Lautaro Martinez: "Ha tutte le qualità per vincere la classifica marcatori, ma è bello vedere come si sacrifica per la squadra. Nei due anni e passa con me ha fatto benissimo ed è in continua crescita, è un nostro leader".

Dopo la sosta c'è il derby contro il Milan: "Sappiamo tutti cosa rappresenta il derby. Molti giocatori andranno a giocare lontano e avranno anche due partite ravvicinate. Aspettiamo tutti anche se si giocherà in anticipo di sabato, ma sarà così anche per il Milan".