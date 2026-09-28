Inter, finalmente Spence: primo allenamento in gruppo, il debutto si avvicina

Lavoro in parte con il gruppo e poi allenamento individuale per Federico Dimarco, tornato a casa dal ritiro di Coverciano a scopo precauzionale dopo aver accusato qualche problema fisico. Martedì è previsto il suo rientro completo con i compagni. Seduta differenziata per Calhanoglu, che comunque ha già 'assaggiato' il campo e ha aumentato il carico di lavoro, e Stones.