Inter, finalmente Spence: primo allenamento in gruppo, il debutto si avvicina

L'Inter si è ritrovata ad Appiano Gentile dopo la settimana di riposo concessa da Chivu: all'appello mancavano i dodici giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Le buone notizie arrivano da Djed Spence, che per la prima volta si è allenato interamente con la squadra dimostrando di aver ritrovato la condizione migliore dopo il Mondiale. Il terzino inglese, prelevato nel corso del mercato estivo dal Tottenham per circa 30 milioni di euro, è rimasto a Milano a lavorare in questa pausa della nazionali per essere finalmente a disposizione del tecnico e fare il suo esordio in nerazzurro. L'ultimo allenamento alla Pinetina lo avvicina alla prima convocazione: sabato 10 alla ripresa del campionato c'è il Parma a San Siro e Spence potrebbe debuttare davanti ai nuovi tifosi.
Lavoro in parte con il gruppo e poi allenamento individuale per Federico Dimarco, tornato a casa dal ritiro di Coverciano a scopo precauzionale dopo aver accusato qualche problema fisico. Martedì è previsto il suo rientro completo con i compagni. Seduta differenziata per Calhanoglu, che comunque ha già 'assaggiato' il campo e ha aumentato il carico di lavoro, e Stones.