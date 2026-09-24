Calhanoglu e gli infortuni, il turco ha saltato un intero campionato: il rinnovo è a rischio

Da allora, l'unico highlight in maglia nerazzurra lo ritrae sorridente su una piattaforma inusuale. Non il manto erboso di "San Siro", ma il pavimento in marmo della Galleria Vittorio Emanuele di Milano. L'auspicio è che, dopo la sfilata per Vogue assieme a Pavard e Angelica Montaperto (giocatrice Inter Women), è che il turco possa tornare a indossare quella casacca nel suo ecosistema. Perché, oltre ai traguardi collettivi, il 20 interista ha un altro target da conquistare: il rinnovo di contratto.