DUBBI NERAZZURRI

Calhanoglu e gli infortuni, il turco ha saltato un intero campionato: il rinnovo è a rischio

Calhanoglu e l'Inter, la storia potrebbe finire presto. Il contratto scade nel 2027 e in società si comincia a riflettere su una possibile separazione

24 Set 2026 - 11:53
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Un missile terra-aria per stappare la stagione, un delicatissimo colpo da biliardo per sbancare Cagliari. Era questo il biglietto da visita della Serie A 26/27 di Hakan Calhanoglu. Due gol determinanti per riconfermarsi al centro dell'Inter. I problemi fisici sembravano un lontano ricordo. Il turco sembrava prepararsi a un'altra stagione da assoluto protagonista. Poi la panchina con il Napoli, gara in cui era subentrato sul finale, e l'ultima presenza da titolare con il Real Madrid in Champions.

Da allora, l'unico highlight in maglia nerazzurra lo ritrae sorridente su una piattaforma inusuale. Non il manto erboso di "San Siro", ma il pavimento in marmo della Galleria Vittorio Emanuele di Milano. L'auspicio è che, dopo la sfilata per Vogue assieme a Pavard e Angelica Montaperto (giocatrice Inter Women), è che il turco possa tornare a indossare quella casacca nel suo ecosistema. Perché, oltre ai traguardi collettivi, il 20 interista ha un altro target da conquistare: il rinnovo di contratto.

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I discorsi per l'estensione dell'accordo che scadrà il 30 giugno 2027 sono al momento congelati. Presumibilmente, ci sarà a breve un incontro tra l'entourage del calciatore e il nuovo ds Dario Baccin. Le perplessità, in casa Inter, non sono tuttavia poche. Non di natura tecnica, ci mancherebbe. Sotto quell'aspetto Calha non si discute. 

I dubbi riguardano invece la tenuta fisica del calciatore. I dati parlano chiaro. Dal suo arrivo a zero nel 2021, Hakan ha saltato ben 38 partite per acciacchi vari, l'equivalente di un intero campionato di Serie A. Forfait che sono andati in crescendo nelle ultime tre stagioni, ultimo dei quali per un risentimento all'adduttore della coscia destra. I match saltati si fermeranno, a meno di ricadute, a due. 

Calhanoglu dovrebbe rientrare tra i convocati di Chivu per il rientro post-sosta contro il Parma. Da lì, inizierà un ciclo di partite intenso, in cui il regista dovrà essere dosato per evitare di tornare ai box. Perché anche e soprattutto da questo passa il prosieguo della stupenda storia d'amore con l'Inter.

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