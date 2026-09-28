Cagliari: Deiola operato al menisco, fuori almeno un mese

28 Set 2026 - 18:31
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il capitano del Cagliari Alessandro Deiola è stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico al menisco. Starà fuori per almeno un mese. A seguito di un fastidio al ginocchio sinistro, il difensore-centrocampista rossoblù ha svolto visite e accertamenti che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Oggi Deiola è stato sottoposto a un'operazione di meniscectomia esterna artroscopica selettiva all'ospedale San Francesco di Nuoro. L'intervento, eseguito dal professor Massimiliano Salvi, è riuscito perfettamente - fa sapere il club sardo. Dopo alcuni giorni di riposo, il calciatore inizierà il programma riabilitativo.

Ultimi video

01:36
Juventus, altro allarme

Juventus, altro allarme

01:47
SRV RULLO GILARDINO "TORNA"... A PARMA 28/09 SRV

Il Gila torna per salvare il "suo" Parma

01:39
SRV RULLO JUVE I TRE PENSIERI DI SPALLETTI 28/09 SRV

Yildiz e Alajbegovic agitano i pensieri di Spalletti

01:30
SRV RULLO INTER TORNATA AL LAVORO 28/09 SRV

L'Inter è tornata al lavoro: Calha e Dimarco osservati speciali

01:44
Cuesta, in "A" salta un altro allenatore: ecco i giudizi

Cuesta, in "A" salta un altro allenatore: ecco i giudizi

02:02
Cosa deve e non deve fare l'Italia contro la Turchia

Cosa deve e non deve fare l'Italia contro la Turchia

01:19
Nations League, Turchia-Italia: solo Mancini sa chi giocherà

Nations League, Turchia-Italia: solo Mancini sa chi giocherà

01:44
L'Alcione è per tutti

L'Alcione è "Special": sei squadre per lo sport inclusivo

01:45
Kane, il sogno più grande

Kane, il sogno più grande

01:35
Modric, doppio volto

Modric, doppio volto

01:44
Domani Spagna-Croazia

Domani Spagna-Croazia

00:41
City, parla l'ex Mancini

City, parla l'ex Mancini

01:31
Il City alla sbarra

Il City alla sbarra

01:14
Fiorentina-Signa 9-0

Fiorentina-Signa 9-0

01:19
Cuesta-Parma: è finita

Cuesta-Parma: è finita

01:36
Juventus, altro allarme

Juventus, altro allarme

I più visti di Calcio

Mancini: "Non si rifà l'Italia in due allenamenti"

Mancini: "Non si rifà l'Italia in due allenamenti"

DICH MANCINI POST BELGIO DICH

Mancini: "Siamo indietro rispetto al Belgio"

DICH ALAJBEGOVIC PER SITO 26/9 DICH

Alajbegovic: "Juve da scudetto? Ci proviamo. Con Spalletti posso diventare un top player"

MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

Italia, i promossi e bocciati del k.o contro il Belgio

Italia, i promossi e bocciati del k.o contro il Belgio

Domani Spagna-Croazia

Domani Spagna-Croazia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:31
Cagliari: Deiola operato al menisco, fuori almeno un mese
17:05
Mancini prima della Turchia: "Non è stato difficile rinunciare a Barella"
15:12
Abodi: "Lo stadio della Roma è dimostrazione di cosa sappiamo fare"
14:50
Italia, Abete: "Inizio difficile, il percorso è lungo"
14:02
Figc, Abete: "Malagò? Serve riprendere presto percorso positivo"