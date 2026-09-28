Cagliari: Deiola operato al menisco, fuori almeno un mese

Il capitano del Cagliari Alessandro Deiola è stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico al menisco. Starà fuori per almeno un mese. A seguito di un fastidio al ginocchio sinistro, il difensore-centrocampista rossoblù ha svolto visite e accertamenti che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Oggi Deiola è stato sottoposto a un'operazione di meniscectomia esterna artroscopica selettiva all'ospedale San Francesco di Nuoro. L'intervento, eseguito dal professor Massimiliano Salvi, è riuscito perfettamente - fa sapere il club sardo. Dopo alcuni giorni di riposo, il calciatore inizierà il programma riabilitativo.