Italia U19: gli azzurrini superano la Turchia in amichevole

A poche ore dalla sfida di Nations League tra l'Italia del CT Roberto Mancini e la Turchia di Vincenzo Montella a Bursa la Nazionale Under 19 supera con un netto 3-0 i pari età turchi a Ludbreg, nella seconda giornata del torneo amichevole in programma in Croazia fino al 4 ottobre. Gli Azzurrini sbloccano il risultato al 53' con il centrocampista del Genoa Samuel Wiafe, prima di raddoppiare, quattro minuti più tardi (57'), grazie al terzino del Como Ettore Broggian. A sancire il definitivo 3-0 per l'Italia ci pensa al 64' l'ala classe 2009 della Juventus, Destiny Onoguekhan Elimoghale, subentrata all'intervallo all'attaccante del Bari, in prestito dal Napoli, Mattia Esposito. Con questo risultato, i ragazzi di Massimiliano Favo si confermano al primo posto in classifica, a punteggio pieno, con 6 punti, dopo aver battuto la Francia per 2-1 all'esordio di venerdì.