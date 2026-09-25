La Supercoppa Italiana si giocherà a Milano: Inter e Lazio in campo il 22 dicembre, manca solo l'ufficialità

Dopo le ultime edizioni estere e con la formula della final four, si torna per questa stagione alla partita unica, in Italia. Ad alzare al cielo l'ultima Supercoppa è stato il Napoli, capace di battere 2-0 il Bologna di Italiano. Sia il Milan che Inter invece, si erano fermate in semifinale. La gara tra Inter e Lazio sarà visibile, in esclusiva assoluta, sulle reti Mediaset.