La Supercoppa Italiana si giocherà a Milano: Inter e Lazio in campo il 22 dicembre, manca solo l'ufficialità

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Dopo quattro anni in Arabia Saudita, la Supercoppa Italiana torna nel Bel paese. La sfida tra Inter e Lazio, in gara in secca, si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre: manca solo l'ufficialità. La conferma indiretta arriva dagli anticipi e posticipi pubblicati dalla Lega Serie A: i due club coinvolti infatti, anticiperanno entrambe i match previsti per la 16esima giornata del massimo campionato. Sia Frosinone-Lazio che Lecce-Inter sono in programma per venerdì 18 dicembre. Quattro giorni dopo poi, la finalissima prevista al Meazza.
Dopo le ultime edizioni estere e con la formula della final four, si torna per questa stagione alla partita unica, in Italia. Ad alzare al cielo l'ultima Supercoppa è stato il Napoli, capace di battere 2-0 il Bologna di Italiano. Sia il Milan che Inter invece, si erano fermate in semifinale. La gara tra Inter e Lazio sarà visibile, in esclusiva assoluta, sulle reti Mediaset.