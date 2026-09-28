Mancini prima della Turchia: "Non è stato difficile rinunciare a Barella"

A poche ore dalla sfida con la Turchia a Bursa, Roberto Mancini è tornato a parlare: "Col Belgio ho visto cose positive, non c'è nessuno da massacrare - ha detto il ct a Rai Sport -. Quello di stasera non sarà uno spareggio. Barella è rimasto a Coverciano ad allenarsi? Non è stato difficile rinunciare a lui perché noi sappiamo il suo valore, però queste partite ci servono per conoscere i giocatori più giovani, i giocatori che comunque saranno quelli che dovranno accompagnare il nostro percorso nei prossimi anni. Se non li vediamo in partita, non posso farlo in due allenamenti: lì non si capisce se un calciatore è in grado o no di essere protagonista in certi match".