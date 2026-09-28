Turchia-Italia, formazioni ufficiali: Pio e Sebastiano Esposito insieme nel tridente

Con dieci azzurri rimasti a Coverciano, di cui tre titolari contro il Belgio (Barella, Mancini, Coppola) Mancini cambia l'Italia. Difesa tutta nuova: davanti a Donnarumma, c'è Kayode a destra a far rifiatare Di Lorenzo, Scalvini e Bastoni, quest'ultimo al rientro dalla squalifica in mezzo, e Ruggeri a sinistra. A metà campo Fagioli affiancato dall'altro incursore Frattesi e dall'intoccabile Tonali in mediana. Sorpresona in attacco, con Pio Esposito insieme al fratello Sebastiano Esposito e Raspadori.