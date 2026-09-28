Turchia-Italia, formazioni ufficiali: Pio e Sebastiano Esposito insieme nel tridente

Le formazioni ufficiali di Turchia-Italia, valida per la seconda giornata di Nations League. Il ct azzurro Mancini manda in campo Pio e Sebastiano Esposito nel tridente. Turchia (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Demiral, Bardakci; Aydin, Ozcan, Kokcu, Elmali; Guler, Uzun; Yilmaz. Ct: Montella. Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, Pio Esposito, S. Esposito. Ct. Mancini.
Con dieci azzurri rimasti a Coverciano, di cui tre titolari contro il Belgio (Barella, Mancini, Coppola) Mancini cambia l'Italia. Difesa tutta nuova: davanti a Donnarumma, c'è Kayode a destra a far rifiatare Di Lorenzo, Scalvini e Bastoni, quest'ultimo al rientro dalla squalifica in mezzo, e Ruggeri a sinistra. A metà campo Fagioli affiancato dall'altro incursore Frattesi e dall'intoccabile Tonali in mediana. Sorpresona in attacco, con Pio Esposito insieme al fratello Sebastiano Esposito e Raspadori.