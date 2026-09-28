Abodi: "Lo stadio della Roma è dimostrazione di cosa sappiamo fare"

28 Set 2026 - 15:12
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"C'è grande soddisfazione per il lavoro svolto, tra l'altro in un tempo breve grazie al lavoro di tutti. Mandiamo un segnale forte, chiaro e inequivocabile di cosa siamo capaci di fare quando gli strumenti, in questo caso straordinari, vengono messi a disposizione. Anche se dovrebbero essere ordinari". Così il ministro dello Sport, Andrea Abodi, al termine dell'ultima riunione della conferenza dei servizi decisoria sullo stadio della Roma a Pietralata. "Tra tre giorni presenteremo la lista definitiva degli stadi per Euro 2032 all'Uefa. Sarà poi questo organismo che deciderà quali saranno le città scelte", ha spiegato.

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