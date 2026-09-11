VOLTI NUOVI

Inter, finalmente Spence: l’inglese al lavoro in campo. Nel mirino il Parma dopo la sosta

L'esterno arrivato in estate dal Tottenham si è allenato con la squadra: il processo di riatletizzazione procede spedito. Dopo la pausa nazionali prevista la prima convocazione

11 Set 2026 - 16:33
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Finalmente Djed Spence. Quasi un mese dopo il suo arrivo, l'inglese oggi si è visto finalmente in campo. Una lunga attesa, dovuta alla condizione da ritrovare dopo il mondiale giocato da protagonista con la sua Inghilterra. Ora l'esterno arrivato per circa 35 milioni, bonus compresi, dal Tottenham scalpita: la partita cerchiata in rosso sul calendario è quella contro il Parma, dopo la sosta. 

Ci sarà ancora un po' da attendere dunque per vedere la nuova freccia messa a disposizione di Cristian Chivu. Un'assenza che, per ora, non si è fatta sentire. A destra infatti i nerazzurri hanno trovato un jolly in casa: Andy Diouf. Una "pazza idea" del tecnico romeno diventata una solida realtà: l'ex Lens sull'out di destra ha trovato una nuova dimensione e status. La prestazione al Bernabeu l'ha consacrato agli occhi di tutta Europa: perfino Zinedine Zidane è rimasto impressionato dalle qualità del classe 2003, tanto da inserirlo nei pre convocati della Francia. 

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Anche grazie al rendimento da top di Diouf, Spence ha potuto prendersi il suo tempo per ritrovare la forma migliore e avere modo di entrare nei meccanismi della squadra, senza dover bruciare le tappe. Dopo la sosta troverà sicuramente i suoi primi minuti in nerazzurro. Nel frattempo però non è totalmente da escludere che Djed possa partire durante la sosta per mettersi a disposizione di Tuchel. Il ct dei Tre Leoni conta molto sull'esterno londinese e anche se non ha ancora raccolto nemmeno una convocazione in queste prime partite con l'Inter non è detto che non venga chiamato per testarne la condizione. 

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Atterrato quasi come un marziano, a ferragosto nel caldo torrido milanese con un piumino bianco, ora Spence non vede l'ora di mostrarsi ai suoi nuovi tifosi. Serve solo ancora un po' di pazienza. 

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