Inter, finalmente Spence: l’inglese al lavoro in campo. Nel mirino il Parma dopo la sosta

Ci sarà ancora un po' da attendere dunque per vedere la nuova freccia messa a disposizione di Cristian Chivu. Un'assenza che, per ora, non si è fatta sentire. A destra infatti i nerazzurri hanno trovato un jolly in casa: Andy Diouf. Una "pazza idea" del tecnico romeno diventata una solida realtà: l'ex Lens sull'out di destra ha trovato una nuova dimensione e status. La prestazione al Bernabeu l'ha consacrato agli occhi di tutta Europa: perfino Zinedine Zidane è rimasto impressionato dalle qualità del classe 2003, tanto da inserirlo nei pre convocati della Francia.