IL PROGETTO

L'Inter compra all'estero: il progetto di Oaktree, obiettivi e costi dell'operazione

La proprietà nerazzurra punta ad acquistare un club satellite per far crescere i talenti

10 Set 2026 - 09:30
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L'Inter compra all'estero. Non un altro rinforzo da mettere a disposizione di Chivu ma un club. Oaktree sta studiando infatti la possibilità di acquistare una seconda squadra europea di Prima Divisione (Olanda, Belgio o Portogallo) o di seconda (Spagna) per far crescere i suoi ragazzi e dare loro un'altra possibilità di fare emergere il loro talento, dopo il lancio dell'Under 23, e per poter mettere sotto contratto ancora più profili.

In Europa i modelli non mancano: dal City Football Group che controlla City, Girona, Palermo e Troyes, alla Red Bull proprietaria di Lipsia e Salisburgo, al consorzio BlueCo che 'utilizza' lo Strasburgo per sviluppare i giovani del Chelsea. Gli esempi esistono già anche in casa nostra, con l'Udinese che da anni ha anche il Watford e con il Krause Group, proprietario del Parma, che ha acquisito recentemente il club portoghese del Casa Pia. Per l'Inter si parla di un investimento tra i 25 e i 40 milioni: l'obiettivo di Oaktree è quello di chiudere in tempo brevi, magari già nel corso di questa stagione e in tempo dunque per il mercato estivo del 2027.

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