Champions, il calcio "all'italiana" non paga più: Roma, Como e Inter dettano la linea. Il Napoli rimane l'eccezione

Gasperini e Chivu hanno mostrato al mondo che giocare a 3 dietro non significa per forza difendere a 5: nerazzurri e giallorossi hanno affrontato a viso aperto i loro avversari, concedendo anche tanto. L’Inter ha avuto la colpa di regalare due gol al Real (sarebbero potuti essere molti di più con un po' più di lucidità dei Blancos sottoporta) ma allo stesso tempo dal primo minuto ha dimostrato un atteggiamento propositivo e personalità, piantandosi stabilmente nella metà campo degli uomini di Mourinho. Lo stesso vale per la Roma che in una partita abbastanza bloccata ha avuto il pallino del gioco per gran parte dei 90minuti. Per non parlare del Como, che si è presentato all'Europa che conta prendendo a pallonate una squadra che la Champions la gioca da anni come il Lipsia.