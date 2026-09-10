Inter, Chivu ha le idee chiare: Josep Martinez non si tocca. Dimarco ci prova per l'Udinese

La piazza vive di umori e ragiona (o sragiona) con la pancia, giudica e sentenzia, alla ricerca di capri espiatori. Tanto più oggi, nella ridda impazzita dei social che ha fatto di Pepo Martinez il solo e unico colpevole della sconfitta dell'Inter a Madrid, dimenticando che nell'erroraccio sul gol di Valverde ci stanno corresponsabilità inequivocabili e che successivamente il portiere spagnolo è stato protagonista di almeno tre interventi straordinari, parate che hanno tenuto in partita i nerazzurri. Con buona pace di chi ne chiede la testa e di chi cavalca acriticamente l'onda giustizialista, Cristian Chivu tira dritto, conferma le sue scelte, non tanto o non solo per proteggere l'uomo - posizione assolutamente corretta - ma soprattutto perché convinto delle capacità del professionista. Bene, dunque, con l'Udinese tra i pali ci sarà ancora Martinez: Provedel avrà le sue chances, ma il momento non è questo.
Tocca a Stones
Altri aggiustamenti, invece? Più che altro turnazioni. Gli errori compiuti in fase di costruzione al cospetto di una grande squadra come il Real non si discostano da quelli visti contro il Napoli e ancor prima contro il Monza: errori individuali che nascono da una filosofia di gioco lungi dall'essere smentita, ma solo da consolidare. Tempo al tempo, l'idea resta quella, va solo affinata e consolidata. Quindi nessuna bocciatura. L'ora di Stones titolare sta arrivando, probabilmente già lunedì contro i friulani, ma è un accorgimento nell'ordine naturale delle cose. Con l'inglese al centro, Bisseck a destra e Bastoni ovviamente a sinistra, anche perché la cautela per Dimarco (il suo rientro in gruppo è previsto tra oggi e domani, possibile la sua convocazione contro i friulani) suggerisce ancora l'utilizzo sulla fascia di Carlos Augusto.
Come sta Spence?
Per il centrocampo regna la regola dell'abbondanza, compito arduo sbilanciarsi prima della ripresa degli allenamenti, mentre a destra in attesa di Spence (l'inglese punta il match contro la Roma per il suo esordio in nerazzurro) solito ballottaggio Diouf-Luis Henrique. Davanti, invece, Thuram ha bisogno di minuti per ritrovare la piena condizione: per cui c'è da scommettere, al momento, sulla riproposizione della Thu-La anche contro l'Udinese.