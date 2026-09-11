Carlos Augusto convince l'Inter che è pronta a rinnovargli il contratto: si lavora al nuovo accordo, i dettagli

Il gol di Madrid, unito a una prestazione positiva, ha ribadito l'importanza di Carlos Augusto nel progetto Inter. Lo sa bene anche il club nerazzurro che ha aperto al rinnovo dell'ex Monza: attualmente il contratto è in scadenza nel 2028. Il prolungamento del terzino è una delle priorità dei Campioni d'Italia, con il neo ds Baccin che deve sistemare la situazione contrattuale di ben sei elementi in rosa. Quella relativa a Dimarco ad esempio, è in evoluzione come dimostra l'incontro andato in scena a Madrid tra il direttore sportivo e l'agente dell'esterno.