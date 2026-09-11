MANOVRE NERAZZURRE

Carlos Augusto convince l'Inter che è pronta a rinnovargli il contratto: si lavora al nuovo accordo, i dettagli

Il club nerazzurro è pronta anche ad adeguare il contratto del brasiliano in scadenza nel 2028

11 Set 2026 - 10:03
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Il gol di Madrid, unito a una prestazione positiva, ha ribadito l'importanza di Carlos Augusto nel progetto Inter. Lo sa bene anche il club nerazzurro che ha aperto al rinnovo dell'ex Monza: attualmente il contratto è in scadenza nel 2028. Il prolungamento del terzino è una delle priorità dei Campioni d'Italia, con il neo ds Baccin che deve sistemare la situazione contrattuale di ben sei elementi in rosa. Quella relativa a Dimarco ad esempio, è in evoluzione come dimostra l'incontro andato in scena a Madrid tra il direttore sportivo e l'agente dell'esterno.

Tornando a Carlos Augusto, molto dipenderà dallo stesso calciatore come scrive il Corriere dello Sport: dovrà essere lui a convincersi che in nerazzurro può avere spazio e una certa continuità nonostante il 27enne parta dietro a Bastoni e Dimarco nelle gerarchie di Chivu. Nelle prossime settimane sono attese novità importanti, con l'Inter che è pronta ad adeguargli anche l'ingaggio. Intanto Carlos Augusto potrebbe essere titolare anche lunedì contro l'Udinese: molto dipenderà dalle condizioni di Dimarco. Quest'ultimo tornerà in gruppo tra oggi e domani.

Leggi anche

Zenga consola Pepo Martinez: "Anch'io ho sbagliato come te" VIDEO

inter
champions league
carlos augusto

Ultimi video

02:05
Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

01:28
Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

00:34
Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

02:05
Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

I più visti di Inter

Inter, cambi in vista in società? Oaktree valuta la cessione di quote di minoranza

Inter, dopo 28 anni Ausilio saluta: a fine anno sarà separazione

Inter, ufficiale il rinnovo di Pio Esposito: "Emozione incredibile. Felice di continuare insieme"

Fabregas festeggia la moglie ma gli auguri sono... dei tifosi dell'Inter: "Ti aspettiamo"

L'Inter si tiene stretta Chivu: annunciato il rinnovo, in panchina fino al 2028

La prima sfida di Baccin all'Inter: sei rinnovi entro il 2028 per mantenere l'ossatura dei campioni

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:19
Clamoroso Fenerbahce, il tecnico Kartal si dimette dopo il pari con la Roma: "Gli hanno tirato una bottiglia in testa"
20:19
Avellino, sfuma il sogno James? Dalla Colombia: "Accordo a un passo col Nacional"
17:39
Il ds del Catanzaro: "Liberali non è tornato al Milan per come è stato trattato prima, per principio"
Scalvini
16:32
Atalanta, blindato Scalvini: tutto fatto per il rinnovo del centrale
16:09
Hakim Ziyech è un nuovo giocatore del Botafogo. Accordo fino a fine 2028